Викрадений у Києві криптоексперт Лернер знайшовся: він в стані глибокого стресу

Наразі Лернер знаходиться в безпеці, але він перебуває в стані глибокого стресу, заявили роботодавці викраденого чоловіка

Викрадений у вівторок російський криптоексперт та айтішник Павло Лернер знайшовся: він живий і перебуває в безпеці. Про це йдеться в офіційному повідомленні біткоїн-біржі EXMO, де він працює в якості провідного аналітика. «26 грудня Павло був затриманий невідомими особами і від нього не було ніякої інформації кілька днів. 29 грудня



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Фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер

Наразі Лернер знаходиться в безпеці, але він перебуває в стані глибокого стресу, заявили роботодавці викраденого чоловіка

Викрадений у вівторок російський криптоексперт та айтішник Павло Лернер знайшовся: він живий і перебуває в безпеці.

Про це йдеться в офіційному повідомленні біткоїн-біржі EXMO, де він працює в якості провідного аналітика.

«26 грудня Павло був затриманий невідомими особами і від нього не було ніякої інформації кілька днів. 29 грудня Павло вийшов на зв'язок. На даний момент він знаходиться в безпеці, з його здоров'ям все гаразд, але він перебуває в стані глибокого стресу, тому найближчим часом він не буде давати офіційних коментарів. На поточний момент інцидентом займаються правоохоронні органи», - йдеться у повідомленні компанії.

Водночас в установі не зазначають, де весь цей час знаходився Лернер.

У біткоїн-біржі просять утримуватися від коментарів та висування версій, адже ситуація з викраденням Лернера обросла чутками, «які шкодять слідству».

«Діяльність Павла в компанії не передбачала доступу до фінансових активів користувачів. Незважаючи на дані події, платформа продовжує працювати в штатному режимі», - резюмували в ЕХМО.

Джерела видання «Страна» в Національній поліції додають, що Лернера «викинули на трасі» самі викрадачі.

Джерела в поліції також припускають, що викрадачі злякалися піднятого шуму в ЗМІ.

Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, в українській столиці пропав 40-річний громадянин Росії, який має посвідку на проживання в Польщі - фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер.

За інформацією ЗМІ, Лернер в Україні вів ряд стартапів, пов'язаних з технологіями майнінга криптовалют і блокчейна.