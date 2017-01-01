ЗМІ: у Києві викрали російського айтішника

За інформацією ЗМІ, Павла Лернера викрали неподалік від його місця роботи - офісного центру на вулиці Степана Бандери у Києві

У вівторок, 26 грудня, в українській столиці пропав 40-річний громадянин Росії, який має посвідку на проживання в Польщі - фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер. Про це виданню «Страна» розповіло джерело в правоохоронних органах. За інформацією джерела, Лернер перестав виходити на зв'язок в районі обіду. Разом з цим,



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Фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер

За інформацією ЗМІ, Павла Лернера викрали неподалік від його місця роботи - офісного центру на вулиці Степана Бандери у Києві

У вівторок, 26 грудня, в українській столиці пропав 40-річний громадянин Росії, який має посвідку на проживання в Польщі - фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер.

Про це виданню «Страна» розповіло джерело в правоохоронних органах.

За інформацією джерела, Лернер перестав виходити на зв'язок в районі обіду. Разом з цим, лише пізно ввечері вівторка із заявою про викрадення айтішника в Оболонське райуправління поліції звернулися його знайомі.

Попередня кваліфікація даної події силовиками - викрадення людини (ч.2 ст.146 КК України).

«За словами заявниці у справі, Лернера викрали неподалік від його місця роботи - офісного центру на вулиці Степана Бандери. Програміста силоміць затягли в автомобіль марки Mercedes-Benz Vito (держномер АА 2063 МТ) невідомі особи в темному одязі і балаклавах, і відвезли в невідомому напрямку», - пише ЗМІ.

За інформацією видання, в даний час проводиться ряд слідчих дії, відпрацьовуються всі можливі версії того, що сталося.

З інформації, яка розміщена на сторінках Павла Лернера в соцмережах, випливає, що чоловік є уродженцем Курська, і займався програмуванням.

«У жовтні 2014 року разом з сім'єю він перебрався жити до Іспанії. За інформацією обізнаних Лернера людей, в Україні цей фахівець з IT вів ряд стартапів, пов'язаних з технологіями майнінга криптовалюта і блокчейна», - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві водій таксі викрав іноземця.