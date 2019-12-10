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    «Викрадення» дітей у центрі Києва: школярів забрали охоронці

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    «Викрадення» дітей у центрі Києва: школярів забрали охоронці

    Співробітники поліції зв'язалися з батьками дітей, і вони підтвердили, що попросили охоронців забрати своїх дітей і відвезти їх у басейн

    У центрі Києва 10 грудня розігрався справжній детектив, пов'язаний із викраденням дітей. Спочатку з'явилася інформація про викрадення дитини на Хрещатику, нібито невідомі повезли 12-річну дівчинку в сторону Оболоні на Volkswagen Multivan чорного кольору.

    Правоохоронці терміново ввели план «Перехоплення». Журналісти вже з'ясували подробиці надзвичайної події.

    Як пише «Сегодня», виявляється, «викрали» відразу двох дітей. І сталося це біля школи № 53 на вулиці Богдана Хмельницького.

    «У Шевченківське відділення поліції надійшла інформація про викрадення дитини. Поліцейськими був введений план «Перехват». Але протягом години виявилося, що забрали двох дітей. І їх ніхто не викрадав. Батьки відправили за своїми двома дітьми охоронців. Річ у тім, що коли дітей забирали чоловіки, це побачили інші діти. Вони передзвонили своїм батькам, а ті вже зателефонували в поліцію, повідомивши про викрадення. Співробітники поліції зв'язалися з батьками дітей, і вони підтвердили, що попросили охоронців забрати своїх дітей і відвезти їх у басейн. Операцію «Перехоплення» вже зняли. Діти разом з батьками, і все в порядку», – розповіли сайту правоохоронці.

    До слова, минулого тижня поліція повідомила, що у Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа. 4 грудня співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку, за участю бійців КОРДу під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали зловмисників, які планували викрадення жінки із застосуванням насильства.

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