У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)



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Фото: Нацполіція

Зловмисники планували отримати за жінку викуп у розмірі $500 тисяч

Працівники Національної поліції попередили викрадення в Києві жінки - помічника народного депутата України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У листопаді 2019 року правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території Києва готує викрадення людини з метою отримання винагороди у розмірі 500 тисяч доларів США.

Слідчі Головного слідчого управління розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу України, а відтак разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб розпочали документування їх злочинної діяльності.

4 грудня 2019 року у Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку, за участю бійців КОРДу під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали зловмисників, які планували викрадення жінки із застосуванням насильства.

Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Затримані – двоє раніше судимих жителів різних областей України, віком 31 та 47 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.

Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Відповідно до санкції статей, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. На даний час тривають слідчі дії.