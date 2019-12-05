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    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)

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    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники планували отримати за жінку викуп у розмірі $500 тисяч

    Працівники Національної поліції попередили викрадення в Києві жінки - помічника народного депутата України.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    У листопаді 2019 року правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території Києва готує викрадення людини з метою отримання винагороди у розмірі 500 тисяч доларів США.

    Слідчі Головного слідчого управління розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу України, а відтак разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб розпочали документування їх злочинної діяльності.

    4 грудня 2019 року у Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку, за участю бійців КОРДу під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали зловмисників, які планували викрадення жінки із застосуванням насильства.

    Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Затримані – двоє раніше судимих жителів різних областей України, віком 31 та 47 років.

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    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)
    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)
    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)
    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)
    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)
    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)
    У Києві двоє рецидивістів планували викрадення помічниці нардепа (фото, відео)

    Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення. 

    Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Відповідно до санкції статей, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. На даний час тривають слідчі дії.

    Національна поліція України Київ кримінал депутат викрадення злочин злочинець
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