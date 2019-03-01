Викрито банду, яка заволоділа квартирами професора в Києві



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Зловмисники, скориставшись безпорадним станом літнього чоловіка, викрали документи на дві його квартири

Київською прокуратурою спільно з поліцією за результатами кропіткої роботи задокументовано та викрито групу осіб, які шляхом використання підроблених документів заволоділи нерухомістю, що належить професору фізико-математичних наук. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Зловмисники, скориставшись безпорадним станом літнього чоловіка, викрали документи на дві його квартири у місті Києві. У подальшому правопорушники підробили правовстановлюючі документи та паспорт потерпілого, які використали під час нотаріального посвідчення договорів відчуження об’єктів нерухомості», - йдеться в повідомленні.

Сума збитків, завданих діями цих осіб, лише за попередніми оцінками складає понад 2 млн гривень.

За результатами проведених обшуків процесуальними керівниками спільно зі співробітниками КМУ ДВБ НП України затримано особу, яка безпосередньо брала участь у викраденні документів та заволодінні квартирами. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Надалі вказана особа буде доставлена до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варту.

На даний час встановлюються інші епізоди злочинної діяльності цієї групи, а також особи, які можуть бути причетні до їх вчинення. Перевіряється також факт причетності співробітника поліції до вказаних оборудок.