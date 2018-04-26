Викритого на хабарі столичного суддю взято під арешт

Судді Голосіївського районного суду Києва Андрію Новаку суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів і заставу у 120 тис. грн

Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у хабарництві судді Голосіївського районного суду Києва Андрію Новаку, а також визначив як альтернативу заставу у розмірі 120 тис. грн. Про це повідомила УНН прес-секретар Солом’янського райсуду столиці Яна Квітченко.



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Судді Голосіївського районного суду Києва Андрію Новаку суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів і заставу у 120 тис. грн

Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у хабарництві судді Голосіївського районного суду Києва Андрію Новаку, а також визначив як альтернативу заставу у розмірі 120 тис. грн. Про це повідомила УНН прес-секретар Солом’янського райсуду столиці Яна Квітченко.

«25 квітня слідчий суддя Солом’янського районного суду Києва Вишняк розглянув клопотання САП щодо Новака Андрія Васильовича з приводу тримання під вартою. За результатами розгляду даного клопотання його було задоволено частково. Застосовано до підозрюваного Новака А.В. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Київському слідчому ізоляторі строком 60 днів. Строк дії ухвали закінчиться 21 червня 2018 року», - зазначила прес-секретар.

Також слідчий суддя визначив підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 тис. грн, додала вона.

В разі внесення застави, за її словами, на Новака буде покладено зобов’язання з’являтися до детектива, прокурора або суду, не відлучатися з Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, здати паспорт для виїзду за кордон.

Також суд зобов’язав підозрюваного носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України разом із Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили суддю Голосіївського районного суду Києва на отриманні хабара.