Випала з вікна: миттєва смерть на проспекті Перемоги



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Фото: dtp.kiev.ua Жінка випала з вікна у Києві

Було це самогубство чи нещасний випадок, встановить слідство

У Києві жінка випала з вікна на проспекті Перемоги, 89-а. Вона загинула на місці. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

За його даними, жінка впала з висоти не менш ніж 12 поверху. На місці працює патрульна поліція, швидка допомога, слідчо-оперативна група.

Було це самогубство чи нещасний випадок, встановить слідство.

Нагадаємо, у неділю, 12 серпня, в Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 голий чоловік випав з вікна балкона. Його госпіталізували в лікарню. За словами патрульних, потерпілий хлопець стверджує, що йому 18 років, однак виглядає він набагато старше. Попередньо, він випав з балкона четвертого поверху.