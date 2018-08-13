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    Випала з вікна: миттєва смерть на проспекті Перемоги

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    Жінка випала з вікна у Києві - Випала з вікна: миттєва смерть на проспекті Перемоги
    Фото: dtp.kiev.ua
    Жінка випала з вікна у Києві

    Було це самогубство чи нещасний випадок, встановить слідство

    У Києві жінка випала з вікна на проспекті Перемоги, 89-а. Вона загинула на місці. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

    За його даними, жінка впала з висоти не менш ніж 12 поверху. На місці працює патрульна поліція, швидка допомога, слідчо-оперативна група.

    Було це самогубство чи нещасний випадок, встановить слідство.

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    Випала з вікна: миттєва смерть на проспекті Перемоги
    Випала з вікна: миттєва смерть на проспекті Перемоги
    Випала з вікна: миттєва смерть на проспекті Перемоги
    Випала з вікна: миттєва смерть на проспекті Перемоги

    Нагадаємо, у неділю, 12 серпня, в Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 голий чоловік випав з вікна балкона. Його госпіталізували в лікарню. За словами патрульних, потерпілий хлопець стверджує, що йому 18 років, однак виглядає він набагато старше. Попередньо, він випав з балкона четвертого поверху.

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