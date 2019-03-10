  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Випускники» луганського Євромайдану провели зустріч у Києві

    • Розсилка
    <p>Луганські євромайданівці вірять, що прийде день, коли вони знову зберуться біля пам'ятника Кобзареві в центрі Луганська</p> - «Випускники» луганського Євромайдану провели зустріч у Києві

    Луганські євромайданівці вірять, що прийде день, коли вони знову зберуться біля пам'ятника Кобзареві в центрі Луганська

    Фото: Громадське

    Учасники акції приїхали з різних міст, щоби поділитися спогадами та планами на майбутнє

    Декілька десятків переселенців, активістів ініціативи «Громадський сектор луганського Євромайдану» зібралися 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку на Андріївському узвозі в Києві, щоб вшанувати пам'ять Кобзаря та пригадати події п'ятирічної давнини.

    Про це повідомляє «Громадське».

    Зокрема учасники зустрічі пригадали, як п’ять років тому в Луганську кількатисячний натовп «антимайдану» напав на мітинг, присвячений 200-й річниці з дня народження Шевченка та вперше захопив обласну державну адміністрацію, вивісивши над її будівлею російський прапор.

    Учасники акції приїхали з різних міст, щоби поділитися спогадами та планами на майбутнє. Вони наголошують, що боротьба триває, а попереду багато роботи — треба змінювати країну та відвойовувати втрачену Батьківщину.

    «Луганські євромайданівці вірять, що прийде день, коли вони знову зберуться біля пам'ятника Кобзареві в центрі Луганська й розгорнуть свій сорокаметровий жовто-блакитний прапор, який чекає на них надійно схованим у окупованому місті», - резюмує ЗМІ.

    Нагадаємо, 9 березня в Києві також влаштували акцію солідарності з кримчанами, які живуть у тимчасовій окупації.

    Читайте також
    Київ переселенці акція Небесна сотня (Євромайдан) прапор Тарас Шевченко Луганськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ