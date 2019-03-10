«Випускники» луганського Євромайдану провели зустріч у Києві



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Луганські євромайданівці вірять, що прийде день, коли вони знову зберуться біля пам'ятника Кобзареві в центрі Луганська Фото: Громадське

Учасники акції приїхали з різних міст, щоби поділитися спогадами та планами на майбутнє

Декілька десятків переселенців, активістів ініціативи «Громадський сектор луганського Євромайдану» зібралися 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку на Андріївському узвозі в Києві, щоб вшанувати пам'ять Кобзаря та пригадати події п'ятирічної давнини.

Про це повідомляє «Громадське».

Зокрема учасники зустрічі пригадали, як п’ять років тому в Луганську кількатисячний натовп «антимайдану» напав на мітинг, присвячений 200-й річниці з дня народження Шевченка та вперше захопив обласну державну адміністрацію, вивісивши над її будівлею російський прапор.

Учасники акції приїхали з різних міст, щоби поділитися спогадами та планами на майбутнє. Вони наголошують, що боротьба триває, а попереду багато роботи — треба змінювати країну та відвойовувати втрачену Батьківщину.

«Луганські євромайданівці вірять, що прийде день, коли вони знову зберуться біля пам'ятника Кобзареві в центрі Луганська й розгорнуть свій сорокаметровий жовто-блакитний прапор, який чекає на них надійно схованим у окупованому місті», - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, 9 березня в Києві також влаштували акцію солідарності з кримчанами, які живуть у тимчасовій окупації.