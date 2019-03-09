У Києві провели акцію солідарності з кримчанами, які живуть у тимчасовій окупації



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Мета акції — підтримати жителів окупованого Криму

У парку імені Тараса Шевченка в Києві 9 березня влаштували акцію солідарності з мешканцями анексованого Криму.

Як передає Громадське, в акції взяли участь правозахисники, активісти, вимушені переселенці з Криму. Учасники акції тримали в руках портрети політв’язня Володимира Балуха, плакати із закликами звільнити інших політв'язнів та не визнавати анексію Криму.

Мета акції — підтримати кримчан, які після окупації Криму позбавлені можливості публічно висловлювати власну позицію, особливо — проукраїнську позицію.

«Опір там має інші форми. Це десятки і сотні активістів Меджлісу кримських татар, українських активістів, які підтримують політв'язнів і один одного», — сказала координатор ініціативи КримSOS Таміла Ташева.

«Кожного дня вони чекають на підтримку від нас, з материкової частини України», — зазначила голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

В березні 2014 року проукраїнські мітинги проходили в містах Криму біля пам'ятників Тарасу Шевченку. 9 березня 2014 в Сімферополі викрали організаторів мітингу до 200-річчя з дня народження Шевченка Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського.

9 березня 2015 року в Сімферополі було затримано учасників шнвченківського мітингу Леоніда Кузьміна, Олександра Кравченка, Вельдара Шукурджиєва.

Як повідомлялося, 2 березня в Анкарі відбулась акція проти анексії Криму.

17 лютого у Парижі на площі Прав Людини пройшла акція до річниці початку окупації Криму і 5-ої річниці боротьби кримських татар проти анексії.

Члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим російським.