Влада фіксує, як «стрімко» зростає середня зарплата киян



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За даними Держстату, у липні розмір середньої зарплати киянина склав 12995 гривень

Середня зарплата киян зростає впевненими темпами. Так, у липні 2018 року середня зарплата киян зросла на 138 грн порівняно з червнем.

Про це свідчать дані Держстату Києва.

Зазначається, що в липні розмір середньої заробітної плати киянина склав 12995 гривень проти 12857 грн у червні.

Середня зарплата виросла в більшості видів економічної діяльності. Традиційно лідером за розміром зарплат залишається видобувна галузь - 47,1 тис. грн. Це при тому, що вже чотири місяці середня зарплата в цій галузі падає. Потім йде фінансова і страхова діяльність - 20,4 тис. грн, держуправління і оборона - 19,4 тис. грн.

Останню позицію знову займає туристична галузь - 6,6 тис. грн. На 1 тис. грн більше заробляють в сфері будівництва.

У Держстаті також вказують, що з початку року середня зарплата киян зросла на 1,3 тис. грн.

Як повідомлялося, у липні найвищі середні номінальні заробітні плати зафіксовано у Києві та Донецькій області.

Джерело: 44.ua