  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Влада фіксує, як «стрімко» зростає середня зарплата киян

    • Розсилка
    Влада фіксує, як «стрімко» зростає середня зарплата киян

    За даними Держстату, у липні розмір середньої зарплати киянина склав 12995 гривень

    Середня зарплата киян зростає впевненими темпами. Так, у липні 2018 року середня зарплата киян зросла на 138 грн порівняно з червнем.

    Про це свідчать дані Держстату Києва.

    Зазначається, що в липні розмір середньої заробітної плати киянина склав 12995 гривень проти 12857 грн у червні.

    Середня зарплата виросла в більшості видів економічної діяльності. Традиційно лідером за розміром зарплат залишається видобувна галузь - 47,1 тис. грн. Це при тому, що вже чотири місяці середня зарплата в цій галузі падає. Потім йде фінансова і страхова діяльність - 20,4 тис. грн, держуправління і оборона - 19,4 тис. грн.

    Останню позицію знову займає туристична галузь - 6,6 тис. грн. На 1 тис. грн більше заробляють в сфері будівництва.

    У Держстаті також вказують, що з початку року середня зарплата киян зросла на 1,3 тис. грн.

    Як повідомлялося, у липні найвищі середні номінальні заробітні плати зафіксовано у Києві та Донецькій області.

    Джерело: 44.ua

    Читайте також
    Київ зарплата Держстат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ