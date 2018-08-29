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    Ринок праці у Києві: які є вакансії і скільки платять

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    Ринок праці у Києві: які є вакансії і скільки платять

    У базі даних Київської міської служби зайнятості налічується понад 11 тисяч вакансій

    Станом на 1 серпня 2018 року, у столичному центрі зайнятості зареєстровано 8,6 тисяч безробітних. Про це Укрінформу повідомили у прес-службі Київського міського центру зайнятості. 

    Серед зареєстрованих безробітних 88% осіб мають вищу освіту, в той час коли професійно-технічну та загально середню - всього 6% безробітних. 

    У службі зайнятості зазначають, що найбільший дефіцит кадрів на ринку праці спостерігається на такі професії: прибиральник службових приміщень, водій автотранспортних засобів, бухгалтер, двірник, продавець-консультант, вантажник, сестра медична, економіст, кухар, інженер, слюсар-сантехнік, помічник вихователя.

    На сьогодні в базі даних Київської міської служби зайнятості налічується понад 11 тисяч вакансій.

    За професійними групами, найбільша потреба на ринку праці для кваліфікованих робітників з інструментом – 21,3%, працівників найпростіших професій (без вимог до освіти та досвіду роботи) – 18,6%, робітників з обслуговування устаткування та машин – 14%, працівників сфери торгівлі та послуг – 11%.

    Також є безліч вакансій з високим рівнем заробітної плати. До прикладу, генеральний директор об’єднання підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів та радіокомпанії) може отримувати 148 тисяч грн, вчитель загальноосвітнього навчального закладу з викладанням іноземної мови – понад 56 тисяч грн, монтажник будівельний – понад 22 тисячі грн, авторемонтник – понад 16 тис. грн, крановий електрик – 15 тисяч грн, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 13 тис. грн.

    Середня заробітна плата по вакансіях у Києві становить 6 387 гривень. Найбільша зарплата пропонується для службовців та керівників – 8 849 грн, професіоналів – 7 943 грн, робітників з обслуговування устаткування та машин – 7 468 грн. Найменша зарплата у вакансіях пропонується для найпростіших професій – 4 853 грн. 

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