Київ обійшов усі регіони за рівнем середньої зарплати у липні



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Лідирують Донецька, Київська і Дніпропетровська області

У липні найвищі середні номінальні заробітні плати зафіксовано у Києві та Донецькій області. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Так, зокрема, у липні працівники, що живуть у Донецькій, області отримували в середньому 9 764 грн, а кияни — 13 836 грн.

Високі зарплати мають також працівники, що проживають у Київській області — 9 410 грн та у Дніпропетровській — 9 268 грн.

Зарплати понад 8 тисяч гривень мають і жителі Вінницької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей.

Найнижчі зарплати у липні були у жителів Чернівецької області — 7 168 грн.

Якщо порівнювати зарплати за галузями, то у липні лідером стала фінансова та страхова діяльність — 16 417 грн, у сфері державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування працівники отримували у середньому — 14 088 грн, у сфері інформації та телекомунікацій — 14 058 грн, у сфері професійної, наукової та технічної діяльності — 12 145 грн, а у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності — 10 239 грн.

Найнижчу зарплату отримували працівники сфери охорони здоров’я — 6 013 грн.

Джерело: УНН