Влада хоче передати в концесію аеропорт «Бориспіль»



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В концесію мають увійти один державний аеропорт і декілька комунальних

Міністерство інфраструктури України планує передати в концесію міжнародні аеропорти «Бориспіль» і «Львів». Про це заявив 5 березня міністр інфраструктури Володимир Омелян під час першого засідання Конкурсних комісій щодо двох пілотних концесійних проектів у портах «Ольвія» та «Херсон».

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, Омелян переконаний, що таке рішення дозволить прозоро залучати інвестиції.

«Ми серйозно підходимо до питання аеропортів і теж готуємо концесію аеропортову «Борисполя» і «Львова» із залученням регіональних летовищ. Це буде пакет − один державний аеропорт і декілька комунальних. Я переконаний, що це саме той інструмент, який дозволить прозоро залучати інвестиції…», - сказав міністр.

Він додав, що Мінінфраструктури має ще близька 10 проектів, які стосуються як морської галузі, так і залізниці.

Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» планують побудувати чотири готелі.

Крім того, в кінці березня 2019 року в аеропорту «Бориспіль» відновить роботу термінал F.