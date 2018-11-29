Влада Києва знову хоче підвищити тарифи на вивезення сміття



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Кияни скаржаться на звалища сміття у місті

Тарифи уже підвищувалися на початку літа цього року

У Київській міській держадміністрації хочуть підвищити тарифи на вивезення сміття у столиці. Тарифи на вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) можуть бути підвищені майже на 40%, а на вивезення великогабаритних відходів - більш ніж на 70%.

Про це KV стало відомо з проекту розпорядження КМДА.

Як зазначено в проекті розпорядження, підготовленому Департаментом економіки та інвестицій КМДА, ціна на вивезення 1 куб. м ТПВ КП «Київкомунсервіс» може піднятися для населення на 38% (з 115,09 грн до 159,1 грн), для бюджетних установ на 37% (з 127,42 грн до 175,01 грн), а для інших споживачів на 38%, з 143,71 грн до 198,88 грн.

Вивіз великогабаритних побутових відходів також може подорожчати:

для населення: з 115,09 грн до 195 грн (підвищення складе 69%);

для бюджетних організацій: з 127,42 грн до 214,5 грн (підвищення складе 72%);

для інших споживачів: з 142,71 грн до 243,76 грн (підвищення складе 70%).

Як відомо, діючі тарифи були затверджені 7 червня 2018 року.

Нагадаємо, після того, як вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) стало окремою послугою (з 1 липня 2018 року), у Києві почалися перебої з його вивезенням. Кияни з різних районів міста стали скаржитися, що купи невивезеного сміття перетворюються на звалища. І це при тому, що тарифи на вивезення ТПВ планується підвищити.