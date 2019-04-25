Вночі біля кургану «Героям Чорнобиля» запалять свічки і проведуть молебень



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26 квітня - 33-ті роковини Чорнобильської трагедії

У ніч з 25 на 26 квітня о 00:55 відбудеться покладання квітів до меморіального кургану «Героям Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи у Києві (просп. Миру, 16).

Учасники ліквідації аварії та потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи траурною ходою пройдуть до Меморіального кургану та запалять символічні свічки. За тими, хто загинув чи помер унаслідок Чорнобильської катастрофи, буде проведено поминальний молебень.

Нагадаємо, що у столиці цього тижня триває низка заходів до 33-х роковин Чорнобильської трагедії.

Завтра, 26 квітня, о 10:00 за участю керівництва міста відбудеться покладання квітів до Меморіального кургану «Героїв Чорнобиля» та до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» (просп. Миру, 16).

26 квітня о 12:00 проведуть мітинг-реквієм «І мертвим, і живим, і ненародженим…» на території Меморіального комплексу «Пам’ятник Жертвам Чорнобильської трагедії» (перетин проспекту Перемоги і вулиці Чорнобильської).

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням. Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей. Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. квадратних метрів. Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.