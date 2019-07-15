Вода в Дніпрі позеленіла: купатися на столичних пляжах не рекомендується



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Вода в Дніпрі цвіте Фото: Олександр Яремчук, Сегодня

У «Плесо» запевняють, що ситуація не надзвичайна

Кияни стурбовані станом води в Дніпрі. Люди скаржаться, що річка в межах Києва сильно позеленіла, а на поверхні біля берегів з'явилися желеподібні плями.

У комунальному підприємстві «Плесо» запевняють, що ситуація не надзвичайна. Тут пояснюють, що винні у всьому зелені водорості, які потрапляють в Дніпро після щоденних скидів води в Київському водосховищі.

«Це сезонна проблема. Таке відбувається щоліта. У районі Вишгорода вода на морі сильно цвіте. Коли її скидають, зелені плями «дрейфують» вниз за течією Дніпра, в межі столиці, а потім і далі», – кажуть у «Плесо».

Експерти ж називають й інші, більш глобальні причини.

«З кожним роком ситуація зі станом води в Дніпрі погіршується. Туди потрапляють шкідливі хімречовини з міських ливнівок, є факти незаконного скидання відходів. Впливає й активна сільгоспдіяльність біля малих річок, якими живиться Дніпро», – розповів «Сегодня» Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок.

Він каже, що зелені водорості несуть смертельну загрозу дніпровській фауні – через них може гинути мальок риби, який харчується на мілководді. Щоб виправити ситуацію, потрібен, як мінімум, контроль за стоками.

Через цвітіння води і постійні дощі в КП «Плесо» зараз не рекомендують купатися на всіх столичних пляжах. У тому числі на тих, які відзначені за високі стандарти «Блакитними прапорами». Коли ситуація зміниться, поки невідомо. Про це обіцяють повідомити жителів міста. Водночас у «Київводоканалі» запевняють, що на питну воду в кранах цвітіння води не впливає. Вона відповідає всім нормам, оскільки проходить очистку щодня.