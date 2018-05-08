Водіїв попереджають про обмеження руху на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

«Київавтодор» проводить ремонт асфальтобетонного покриття на естакадному з’їзді

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомляє, що в ніч на середу, 9 травня, буде обмежено рух транспорту на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт. «З 20.00 год. 08.05.2018 до 07.00 год. 09.05.2018 у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття



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«Київавтодор» проводить ремонт асфальтобетонного покриття на естакадному з’їзді

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомляє, що в ніч на середу, 9 травня, буде обмежено рух транспорту на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт.

«З 20.00 год. 08.05.2018 до 07.00 год. 09.05.2018 у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні корпорації.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, у неділю, 6 травня, на всіх об’єктах капітального ремонту доріг у Києві кипіла робота.