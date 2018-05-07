Столичні дорожники показали, як у них «кипіла робота» у неділю (фотогалерея)

«Київавтодор» у неділю проводив роботи на всіх об'єктах капітального ремонту

У неділю, 6 травня, на всіх об’єктах капітального ремонту доріг у Києві кипіла робота. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор». На Набережному шосе, вулицях Олени Теліги та Володимирській дорожники влаштовували нижній шар дорожнього покриття. На вул. Алма-Атинській тривали роботи з ремонту основи дорожнього



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Ремонтні роботи на Набережному шосе

«Київавтодор» у неділю проводив роботи на всіх об'єктах капітального ремонту

У неділю, 6 травня, на всіх об’єктах капітального ремонту доріг у Києві кипіла робота. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На Набережному шосе, вулицях Олени Теліги та Володимирській дорожники влаштовували нижній шар дорожнього покриття.

На вул. Алма-Атинській тривали роботи з ремонту основи дорожнього покриття та встановлення бортового каменю.

На шляхопроводі на перетині просп. Комарова і бульв. Вацлава Гавела та на кільцевій розв’язці на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Покотила, де одночасно ремонтується 3 шляхопроводи та 4 підземні пішохідні переходи, продовжувалися численні будівельні роботи.

Як повідомлялося, у 2018 році у Києві капітально відремонтують три проспекти.

Київрада внесла зміни до бюджету міста Києва на 2018 рік. Додатково 1,2 мільярди було спрямовано на будівництво, ремонт та реконструкцію міських доріг. Ще 120 мільйонів гривень депутати направили на відновлення міжквартальних проїздів.