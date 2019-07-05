Водіїв попереджають: у ніч на 9 липня на вулиці Петлюри перекриють рух



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Буде перекрито рух на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського

У цей час зі змінами курсуватимуть маршрути громадського транспорту

На вулиці Петлюри у центрі Києва триває ремонт. Наразі завершується підготовка основи дороги до асфальтування. Дорожники вирівняли бордюри, люки оглядових колодязів, відремонтували нижній шар покриття. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Наступний етап - вкладання верхнього шару полотна.

«Аби не ускладнювати трафік ці роботи ми виконуватимемо в ніч проти 9 липня. Тож, з 22:00 8 липня до 6:00 9 липня буде перекрито рух на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського. У цей час зі змінами курсуватимуть маршрути громадського транспорту», - повідомили автодорівці.

Площа асфальтування скаладає близько 2200 м2. Для верхнього шару використається міцний полімерасфальтобетон.

«Аби не перешкоджати ремонту, просимо водіїв не паркувати машини вздовж узбіч», - додали в «Київавтодорі».

Як повідомлялося, 2 липня «Київавтодор» розпочав новий етап ремонтних робіт на вулиці Петлюри. Орієнтовно до 14 липня на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського триватиме середній ремонт покриття.