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    Водіїв попереджають: у ніч на 9 липня на вулиці Петлюри перекриють рух

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    Буде перекрито рух на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського - Водіїв попереджають: у ніч на 9 липня на вулиці Петлюри перекриють рух
    Буде перекрито рух на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського

    У цей час зі змінами курсуватимуть маршрути громадського транспорту

    На вулиці Петлюри у центрі Києва триває ремонт. Наразі завершується підготовка основи дороги до асфальтування. Дорожники вирівняли бордюри, люки оглядових колодязів, відремонтували нижній шар покриття. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Наступний етап - вкладання верхнього шару полотна.

    «Аби не ускладнювати трафік ці роботи ми виконуватимемо в ніч проти 9 липня. Тож, з 22:00 8 липня до 6:00 9 липня буде перекрито рух на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського. У цей час зі змінами курсуватимуть маршрути громадського транспорту», - повідомили автодорівці.

    Площа асфальтування скаладає близько 2200 м2. Для верхнього шару використається міцний полімерасфальтобетон.

    «Аби не перешкоджати ремонту, просимо водіїв не паркувати машини вздовж узбіч», - додали в «Київавтодорі».

    Як повідомлялося, 2 липня «Київавтодор» розпочав новий етап ремонтних робіт на вулиці Петлюри. Орієнтовно до 14 липня на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського триватиме середній ремонт покриття. 

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