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    Водій Uber під амфетаміном врізався у Києві в автомобіль із вагітною жінкою

    Водій заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber
    У Києві в неділю ввечері на вулиці Малиновського водій автомобіля Skoda зіштовхнувся з Audi, де перебувала вагітна жінка. Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний». Водій Skoda, який назвався Микитою, заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber. Він зізнався, що вжив близько 0,1 грама амфетаміну. На Audi їхав чоловік із
    • Сьогодні, 00:43
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    Автівки після ДТП
    Фото: Київ оперативний
    Автівки після ДТП

    Водій заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber

    У Києві в неділю ввечері на вулиці Малиновського водій автомобіля Skoda зіштовхнувся з Audi, де перебувала вагітна жінка.

    Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

    Водій Skoda, який назвався Микитою, заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber. Він зізнався, що вжив близько 0,1 грама амфетаміну.

    На Audi їхав чоловік із жінкою на четвертому місяці вагітності, яка дістала легкі ушкодження.

    ЇЇ госпіталізували для подальшого обстеження.

    Нагадаємо, у неділю в Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ сталася масштабна ДТП з потерпілим: водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.

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