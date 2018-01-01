Водій Uber під амфетаміном врізався у Києві в автомобіль із вагітною жінкою
- Сьогодні, 00:43
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Фото: Київ оперативний
Автівки після ДТП
Водій заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber
У Києві в неділю ввечері на вулиці Малиновського водій автомобіля Skoda зіштовхнувся з Audi, де перебувала вагітна жінка.
Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».
Водій Skoda, який назвався Микитою, заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber. Він зізнався, що вжив близько 0,1 грама амфетаміну.
На Audi їхав чоловік із жінкою на четвертому місяці вагітності, яка дістала легкі ушкодження.
ЇЇ госпіталізували для подальшого обстеження.
Нагадаємо, у неділю в Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ сталася масштабна ДТП з потерпілим: водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.