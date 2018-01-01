Водій Uber під амфетаміном врізався у Києві в автомобіль із вагітною жінкою

Водій заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber

У Києві в неділю ввечері на вулиці Малиновського водій автомобіля Skoda зіштовхнувся з Audi, де перебувала вагітна жінка. Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний». Водій Skoda, який назвався Микитою, заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber. Він зізнався, що вжив близько 0,1 грама амфетаміну. На Audi їхав чоловік із



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Фото: Київ оперативний Автівки після ДТП

Водій заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber

У Києві в неділю ввечері на вулиці Малиновського водій автомобіля Skoda зіштовхнувся з Audi, де перебувала вагітна жінка.

Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

Водій Skoda, який назвався Микитою, заявив після ДТП, що перший день працює у сервісі Uber. Він зізнався, що вжив близько 0,1 грама амфетаміну.

На Audi їхав чоловік із жінкою на четвертому місяці вагітності, яка дістала легкі ушкодження.

ЇЇ госпіталізували для подальшого обстеження.

Нагадаємо, у неділю в Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ сталася масштабна ДТП з потерпілим: водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.