Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
- Сьогодні, 18:49
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Водій відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння
У Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.
Як інформує паблік dtp.kiev.ua, водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.
Водій автомобіля Chevrolet рухався в крайньому лівому ряду. На слизькій дорозі машину занесло і лівим боком вона врізалася у відбійник. Від удару Chevrolet відкинуло вправо в припарковані в смузі громадського транспорту біля магазинів автомобілі. В результаті пошкоджено 5 машини: Daewoo, Hyundai, Opel, Citroen і Opel.
На щастя, обійшлося без серйозних травм.
Водій Chevrolet від госпіталізації відмовився, як і пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння.
Медичну допомогу отримав на місці.
На місці працюють патрульна поліція, екіпаж швидкої допомоги.