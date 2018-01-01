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    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок

    Водій відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння
    У Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілим. Як інформує паблік dtp.kiev.ua, водій Chevrolet протаранив п’ять автівок. Водій автомобіля Chevrolet рухався в крайньому лівому ряду. На слизькій дорозі машину занесло і лівим боком вона врізалася у відбійник. Від удару Chevrolet
    • Сьогодні, 18:49
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    Водій відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння

    У Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

    Як інформує паблік dtp.kiev.ua, водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.

    Водій автомобіля Chevrolet рухався в крайньому лівому ряду. На слизькій дорозі машину занесло і лівим боком вона врізалася у відбійник. Від удару Chevrolet відкинуло вправо в припарковані в смузі громадського транспорту біля магазинів автомобілі. В результаті пошкоджено 5 машини: Daewoo, Hyundai, Opel, Citroen і Opel.

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    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок
    Масштабна ДТП у Києві: Chevrolet протаранила п’ять автівок

    На щастя, обійшлося без серйозних травм.

    Водій Chevrolet від госпіталізації відмовився, як і пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння.

    Медичну допомогу отримав на місці.

    На місці працюють патрульна поліція, екіпаж швидкої допомоги.

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