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    Водій, який на краденому BMW збив на смерть працівника автомийки, отримав сім років тюрми

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    ДТП сталася 20 липня 2017 року на вул. на вулиці Борщагівській - Водій, який на краденому BMW збив на смерть працівника автомийки, отримав сім років тюрми
    ДТП сталася 20 липня 2017 року на вул. на вулиці Борщагівській
    Фото: Прокуратура Києва

    Перебуваючи за кермом у нетверезому стані, обвинувачений на великій швидкості врізався у автомийку

    Солом’янським районним судом Києва до 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який на викраденому автомобілі вчинив ДТП зі смертельними наслідками та покинув місце події, залишивши потерпілого у небезпеці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    ДТП сталася 20 липня 2017 року на вул. на вулиці Борщагівській у Києві.

    «Установлено, що напередодні аварії зловмисник викрав у свого знайомого автомобіль BMW. Перебуваючи за кермом у нетверезому стані, обвинувачений не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та на великій швидкості врізався у автомийку. Внаслідок ДТП загинув 36-річний співробітник автомийки, який вийшов перший день на стажування. Водій намагався втекти з місця події, проте невдовзі був затриманий свідками», - повідомляють у прокуратурі.

    Суд визнав доведеною вину обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці), ч. 2 с. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

    До набрання вироком законної сили запобіжний захід обвинуваченому у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

    Як повідомлялося, у ніч на 25 лютого в Києві поліцейські обстріляли позашляховик KIA, який не зупинився на вимогу правоохоронців. За кермом автівки перебувала жінка у нетверезому стані.

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