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    Вперше за літо в Києві встановлено температурний антирекорд

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    Вперше за літо в Києві встановлено температурний антирекорд

    Температура води в Дніпрі вперше після 27 травня опустилася нижче +20 градусів

    Завдяки тривалому зниженню температури повітря у Києві, яка з 9 липня є нижчою за кліматичну норму, у середу, 17 липня, температура води у Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня стала нижчою за +20,0°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень гідрологічної станції обсерваторії, 17 липня середньодобова температура води була +19,8°С і продовжує знижуватись.

    «Але літо триває і з підвищенням температури повітря вода у Дніпрі знову стане теплішою і перевищить +20,0°С», - додали кліматологи.

    Нагадаємо, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, за місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.

    Як повідомлялося, у неділю, 14 липня, у Києві була зафіксована рекордна кількість опадів для цього дня – 36 мм, що на 8 мм більше ніж це було у 1962 році.

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