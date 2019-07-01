Спекотний червень у Києві встановив 11 температурних рекордів



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Цей червень у столиці був найтепліший за 139 років спостереження

Середньомісячна температура повітря червня у Києві склала +23,6 °С, що на 5,4°С вище за кліматичну норму. Цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, за місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.

За півроку відхилення температури повітря від кліматичної норми склало 3,2°С.

«Як не парадоксально, найхолодніше було в останній день місяця 30 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С. Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,0°С», - розповіли кліматологи.

У червні опадів у столиці випало 67 мм, що склало 92% кліматичної норми.

Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

Як повідомлялося, внаслідок погодних умов, що спостерігалися в Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.