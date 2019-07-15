Недільна злива у Києві виявилась рекордною за понад пів століття



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14 липня 2019 року деякі вулиці Києва буквально перетворилися на річки Фото: dtp.kiev.ua

У неділю була зафіксована рекордна кількість опадів

У неділю, 14 липня, у Києві була зафіксована рекордна кількість опадів для цього дня – 36 мм, що на 8 мм більше ніж це було у 1962 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень своєї метеостанції.

«Варто зазначити, що максимальна кількість опадів у Києві з 1891 року випала 20 липня 1902 року – 103 мм», - додали в обсерваторії.

Як повідомляв «Главком», 14 липня в Києві пройшла сильна злива. Деякі вулиці не впоралися з потоком води і буквально перетворилися на річки.

Так, потоки води затопили магазин АТБ на Шулявці. Затримувався рух тролейбусних маршрутів №42 по вул. Гарматна, 55 з причини скупчення води на проїжджій частині.

Також був підтоплений торгівельний центр «Оушен Плаза» на вулиці Антоновича.

Крім того, затопило район Індустріального моста та район вулиці Кудряшова в Солом'янському районі.