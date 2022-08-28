Вперше за три дні у столиці оголошена повітряна тривога (карта)

У небі активізувалась ворожа авіація

У низці областей України лунають сирени. У деяких регіонах загрози ракетного удару не було вже кілька днів. Зокрема, на Київщині повітряну тривогу оголошували останній раз 26 серпня.

Telegram-канали повідомляють про активність ворожої авіації. У небо Білорусі піднялись винищувачі.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у таких областях:

Волинська;

Рівненька;

Житомирська;

Сумська;

Чернігівська;

Київська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Львівська;

Закарпатська;

Тернопільська;

Луганська.

Нагадаємо, триває 186-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.