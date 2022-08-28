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ЗСУ дали відсіч окупантам на п’ятьох напрямках, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ дали відсіч окупантам на п’ятьох напрямках, – Генштаб
Сили оборони відбили наступ рашистів біля Веселої Долини
фото з відкритих джерел

В Україні фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА

Триває 186-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Обстановка без суттєвих змін.

Сіверський напрямок

Противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області і Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

Харківський напрямок

Противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснив спробу покращення тактичного неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.

Слов’янський напрямок

Зафіксовано ворожі поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.
Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Борогодичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

Краматорський напрямок

Ворог продовжував вогневий вплив біля Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. Завдав авіаційних ударів неподалік Григорівки.

Бахмутський напрямок

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

Авдіївський напрямок

Ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське. Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов.

Новопавлівський напрямок

Противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.

Запорізький напрямок

Ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдав авіаційних ударів поблизу Полтавки.

Південнобузький напрямок

Противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове. Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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