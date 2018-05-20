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    Все висипалось прямо на дорогу. У Києві з вантажівки випали курячі продукти

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    Пасажири&nbsp;громадського транспорту стали свідками події
    Фото: Типовий Київ / Facebook
    Пасажири громадського транспорту стали свідками події

    Водій не розгубився і все позбирав назад

    У Києві з вантажівки прямо на проїжджу частину випало декілька пластикових ємностей з курячими продуктами. Про це повідомляє паблік «Типовий Київ», який оприлюднив фотодоказ цього інциденту.

    На фото видно чоловіка, що голими руками збирає до ящиків курячі кістки. За інформацією пабліка, після того як, чоловік позбирав кістки, він поїхав з місця інциденту.

    За цією сценою спостерігали пасажири громадського транспорту. Зазначається, що подія сталася на Троєщині.

    Нагадаємо, протягом 2017 року усі види м’яса в Україні стали дорожчими на 29% - 80%.

    Сало подорожчало на 80%, свинина – на 55%, ковбаса варена – на 34%, курка в тушці – на 31%, філе курки – на 30%, яловичина – на 29%.

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    Київ продукти вантажівки Троєщина
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