Ціни на м'ясо в Україні протягом року підскочили на 29-80%

Індекс м’ясного кошика за рік зріс на 40%, що складає 152 грн

Усі види м’яса в Україні протягом минулого року стали дорожчими на 29% - 80%. Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Сало подорожчало на 80%, свинина – на 55%, ковбаса варена – на 34%, курка в тушці – на 31%, філе курки –



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Індекс м’ясного кошика за рік зріс на 40%, що складає 152 грн

Усі види м’яса в Україні протягом минулого року стали дорожчими на 29% - 80%. Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Сало подорожчало на 80%, свинина – на 55%, ковбаса варена – на 34%, курка в тушці – на 31%, філе курки – на 30%, яловичина – на 29%.

Порівняно з минулим роком свинина додала в ціні 39 грн за кілограм, сало – 32 грн, яловичина – 26 грн, ковбаса варена і філе курки – по 21 грн, а курка в тушці – 13 грн.

На кінець січня кілограм яловичини з кісткою можна було купити в середньому за 117 грн, свинини – за 110 грн, філе курятини – за 92 грн, варену ковбасу – за 83 грн, сала – за 72 грн, а тушку курки – за 55 грн.

У цілому вартість м’ясного кошика на кінець січня 2018 року складала 529 грн, тоді як рік тому його вартість становила 377 грн. Тобто індекс м’ясного кошика за рік зріс на 40%, або на 152 грн.

Додається, що ціна на свинину зросла в січні 2018 року на 80 копійок, а на філе курки на 2 грн, тобто перетнула рубіж у 90 грн за кілограм.

В Асоціації зазначають, що продуктова інфляція продовжує штовхати догори загальну інфляцію в країні, і ця тенденція не зміниться до кінця 2018 року. Її розмір вже перевищує гранично можливі позначки для втримання передбаченої в бюджеті 9%.

«Це означає, що уряд вдасться до збільшення мінімальної заробітної плати та підвищення соціальних виплат. У той же час він не робить ніяких кроків щодо зняття причин такого зростання окрім заяв», — пояснює Дорошенко.