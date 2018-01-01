  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Всесвітньовідомі гурти Gorillaz та Massive Attack дадуть свої концерти у Києві

    Це буде перший виступ Gorillaz в Україні
    Всесвітньовідомі гурти Gorillaz та Massive Attack дадуть свої концерти у Києві, 25 та 26 червня відповідно. Музиканти гратимуть на фестивалі UPark Festival 2018. Про це повідомляє Karabas. «Gorillaz стріляють рідко, але влучно — усі платівки так чи інакше ставали комерційно успішними, номінувалися на різні музичні нагороди (в тому
    • Сьогодні, 14:59
    • Розсилка
    Гурт&nbsp;&laquo;Massive Attack&raquo;
    Гурт «Massive Attack»

    Це буде перший виступ Gorillaz в Україні

    Всесвітньовідомі гурти Gorillaz та Massive Attack дадуть свої концерти у Києві, 25 та 26 червня відповідно. Музиканти гратимуть на фестивалі UPark Festival 2018. Про це повідомляє Karabas.

    «Gorillaz стріляють рідко, але влучно — усі платівки так чи інакше ставали комерційно успішними, номінувалися на різні музичні нагороди (в тому числі і Grammy, одну з яких отримали за пісню Feel Good Inc.) і потрапляли до топів багатьох спеціалізованих видань. Останній альбом Humanz також не став винятком - платівку за різноманітне звучання і цілісну ідею похвалили NME, Evening Standart, Q, Rolling Stone, The Guardian і багато інших», — пише Karabas.

    Гурт Massive Attack, який виступатиме у Києві 26 червня, за всю кар'єру випустив п'ять альбомів. Найвідомішим є Mezzanine, який вийшов у 1998 році. Головний хіт групи — Teardrop — багато хто міг чути у якості саундтреку до серіалу «Доктор Хаус» з Хью Лорі.

    Одним з найвідоміших треків Massive Attack є пісня Teardrop, вона була головною темою серіалу «Доктор Хаус».

    Читайте також: Це треба бачити. Топ найяскравіших подій 2018 року.


    Київ музика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ