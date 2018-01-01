Всесвітньовідомі гурти Gorillaz та Massive Attack дадуть свої концерти у Києві
- Сьогодні, 14:59
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Це буде перший виступ Gorillaz в Україні
Всесвітньовідомі гурти Gorillaz та Massive Attack дадуть свої концерти у Києві, 25 та 26 червня відповідно. Музиканти гратимуть на фестивалі UPark Festival 2018. Про це повідомляє Karabas.
«Gorillaz стріляють рідко, але влучно — усі платівки так чи інакше ставали комерційно успішними, номінувалися на різні музичні нагороди (в тому числі і Grammy, одну з яких отримали за пісню Feel Good Inc.) і потрапляли до топів багатьох спеціалізованих видань. Останній альбом Humanz також не став винятком - платівку за різноманітне звучання і цілісну ідею похвалили NME, Evening Standart, Q, Rolling Stone, The Guardian і багато інших», — пише Karabas.
Гурт Massive Attack, який виступатиме у Києві 26 червня, за всю кар'єру випустив п'ять альбомів. Найвідомішим є Mezzanine, який вийшов у 1998 році. Головний хіт групи — Teardrop — багато хто міг чути у якості саундтреку до серіалу «Доктор Хаус» з Хью Лорі.
Одним з найвідоміших треків Massive Attack є пісня Teardrop, вона була головною темою серіалу «Доктор Хаус».
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