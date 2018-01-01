Це треба бачити. Топ найяскравіших подій 2018 року

Враження, які можна упіймати у новому році

Безвізовий режим з Європою, акції авіаперевізників і просто маленьке бажання відкрити для себе світ. Ці складові роблять мрію про будь-яку подорож реальною. Особливого присмаку така мандрівка набуває, коли її мета — подія світового масштабу. Коли отримати яскраві враження в одній точці збираються люди з усієї планети.

Враження, які можна упіймати у новому році

Безвізовий режим з Європою, акції авіаперевізників і просто маленьке бажання відкрити для себе світ. Ці складові роблять мрію про будь-яку подорож реальною. Особливого присмаку така мандрівка набуває, коли її мета — подія світового масштабу. Коли отримати яскраві враження в одній точці збираються люди з усієї планети.

«Главком» зібрав інформацію про наймасштабніші, найцікавіші і знакові події прийдешнього року.

Міжнародна виставка електроніки

7-12 січня, Лас-Вегас, США

Виставка споживчої електроніки (CES), що проходить щорічно в Лас-Вегасі з 1967 року, — це шанс заглянути в майбутнє технологій.

Її не пропускає жодна впливова компанія в цій сфері. Саме тут представляють найостанніші новинки і укладають найважливіші угоди.

Також CES — ефективний майданчик для стартапів. Завдяки краудфандінгу, що тут влаштовується, кількість ініціатив щороку більшає.

У 2018 році організатори обіцяють приділити значну увагу «експонатам» штучного інтелекту, віртуальної реальності та хай-тек урбаністиці.

Є прогноз, що на CES-2018 компанія Google продемонструє смартфони Pixel 2 і Pixel 2 XL, розумну колонку Google Home Mini, а також нову гарнітуру віртуальної реальності Daydream View VR; компанія Sony — новий програвач з підтримкою оцифровки записів з платівок у формати аудіо високої роздільної здатності; а компанія Samsung представить інноваційний смартфон із гнучким екраном Galaxy X.

Автосалон у Японії

12-24 січня, Токіо, Японія

Міжнародна виставка автомобілів, мотоциклів і комерційних транспортних засобів у Токіо є одним із наймасштабніших автосалонів світу. На ньому частіше представляють концепт-кари, а не серійні моделі, що робить шоу одним з учасників «великої п'ятірки» (поряд з Детройтським, Женевським, Франкфуртским і Паризьким автосалонами).

Тож якщо ви бажаєте бути в курсі найостанніших ідей таких виробників, як Honda, Nissan і Toyota, скоріше замовляйте квитки!

Карнавал в Ріо-де-Жанейро

9-14 лютого, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Карнавал в Ріо-де-Жанейро — це час, коли вся Бразилія охоплена безперервним громом барабанів. Тут відбивають ритм запальної самби, і всі занурюються в найбільш галасливе, яскраве і веселе свято, грандіозне шоу на планеті.

Карнавал складається з двох частин: народний карнавал, що стихійно проходить вулицями й площами міста; офіційний — змагання бразильських шкіл самби.

Щороку на карнавал прибуває більше мільйона туристів з різних країн світу.

Зимові Олімпійські ігри

9-25 лютого, Пхьончхан, Південна Корея

У Південній Кореї цього року відбудуться 23 за рахунком зимові Олімпійські ігри.

У головній спортивній події року візьмуть участь більше двох тисяч спортсменів з усього світу. Особливістю цих Ігор стане те, що спортсмени Росії виступатимуть під нейтральним прапором — країну не допустили до участі через допінг-скандал.

За два тижні Ігор спортсмени з 82 країн розіграють 98 комплектів медалей у семи видах спорту.

У 2018 році в програму включені шість нових дисциплін: біг-ейр в сноуборді, мас-старт в ковзанярському спорті, дабл-мікст в керлінгу та командні змагання в гірськолижному спорті.

До речі, наразі вже розкуплено більше половини квитків.

День святого Патріка

17 березня, Дублін, Ірландія

Хоча День святого Патріка є суто ірландським святом, зараз його відзначають у багатьох країнах світу, водночас тисячі туристів приїжджають у цей день в Ірландію.

У День святого Патріка в католицьких церквах проходять богослужіння, а у великих містах проводяться костюмовані паради. У них беруть участь духові оркестри з волинками. Учасники масових заходів вдягають химерні костюми зеленого кольору. На одяг прикріплюють штучну або живу гілочку трилистої конюшини, ірландський прапор.

В Ірландії на честь свята Патріка продають зелене пиво, яке стало невід'ємною частиною вшанування святого.

Пісенний конкурс «Євробачення»

8-12 травня, Лісабон, Португалія

У 2018 році Португалія прийматиме цей конкурс вперше.

Таке право країна отримала завдяки перемозі португальського співака Сальвадора Собрала з піснею «Amar Pelos Dois» на «Євробаченні-2017» у Києві. До речі, у грудні 2017-го співак успішно переніс операцію з пересадки серця, боровшись перед цим за своє життя близько трьох місяців у лікарні.

«Євробачення» відбудеться вже у 63 раз — це наймасштабніший за кількістю відвідувачів неспортивний конкурс у світі.

Чемпіонат світу з футболу

14 червня – 15 липня, Росія

У Росії збірні з 32 країн позмагаються за кубок Двадцять першого чемпіонату світу з футболу ФІФА.

Це перший в історії мундіаль, який відбудеться одразу в двох частинах світу — Європі та Азії. Матчі відбудуться у чотирьох часових поясах, в яких могла б поміститися вся Європа від Ірландії до України. Дорога між двома крайніми містами, які поділяють 2500 кілометрів, на автомобілі займе 38 годин без перерв на відпочинок, їжу і сон.

До речі, вартість квитків на цей чемпіонат буде найвищою в історії. Від 140 доларів на найдешевші місця групового етапу до 1890 на плей-офф.

Але агресивна політика країни-господаря надає цьому святу спорту неоднозначного фону. Варто зазначити, що деякі країни категорично проти проведення чемпіонату в Росії. Наприклад, екс-віце-прем'єр Великобританії Нік Клегг закликав відібрати у Росії право на проведення чемпіонату світу 2018 року через ситуацію в Сирії.

Одне з наймасштабніших авіашоу світу

16-22 липня, Лондон, Великобританія

Міжнародне авіакосмічне шоу у Фарнборо є однією з найбільших у світі виставок авіації і авіаційного устаткування.

Тут демонструються літальні апарати всіх типів і призначень, і ті, що представляють історичну цінність, і космічні апарати і супутники, а також авіаційні і космічні двигуни і інша техніка (авіоника і наземне устаткування, устаткування для аеропортів, радари і системи спостереження), компоненти і матеріали для авіакосмічної галузі.

Крім того, в профіль виставки входить демонстрація розробки, виробництва і обслуговування авіаційної техніки, а також проектів в області космічних досліджень.

Міжнародний фестиваль коміксів Comic-Con

19-22 липня, Сан-Дієґо, США

«Комік-кон» у США — це наймасштабніший міжнародний щорічний фестиваль коміксів та пов’язаної із ними поп-культури — аніме, манги, літератури жахів, колекційніх карткових ігор, відеоігор, фентезі та науково-фантастичних фільмів і літератури.

Зазвичай тут анонсуються на кілька років вперед кращі проекти, фільми та серіали, зняті за мотивами коміксів (наприклад, «Бетмен проти супермена»), відвідувачам показують ексклюзивні трейлери, а часом і цілі нові серії (наприклад, так було з серіалом «Агенти Щ.И.Т.»).

La Tomatina: глобальна ванна з помідорів

29 серпня, Буньйол, Іспанія

Щороку наприкінці серпня десятки тисяч учасників приїжджають з різних країн в іспанський Буньойл для участі в битві, «зброєю» в якій служать помідори.

Фестиваль La Tomatina триває тиждень і включає в себе музичні номери, ярмарок, парад, танці та салют.

У ніч перед томатним боєм проводиться конкурс з приготування паельї.

Житла для всіх туристів в Буньолі не вистачає, тому багато учасників приїжджають на поїзді або автобусі з Валенсії, яка знаходиться на відстані 38 км.

Перед початком фестивалю власники магазинів закривають великими пластиковими щитами вікна своїх закладів, щоб захистити їх від майбутнього божевілля, в ході якого використовується близько 145 тонн помідорів.

Oktoberfest

22 вересня – 7 жовтня, Мюнхен, Германія

Oktoberfest вважається одним з найбільших народних гулянь в світі. Його відвідують щорічно близько шести мільйонів осіб, які приїжджають до Мюнхена з усіх німецьких земель і з інших країн.

Головна ознака фестивалю — це «море пива» у прямому сенсі цього слова. Любителям цього напою хоча б раз у житті варто відвідати головну «пивну» подію світу!

Перша туристична подорож до Місяця

Кінець 2018 року

Космічний корабель компанії SpaceX у 2018 році здійснить перший туристичний політ до Місяця.

За задумом SpaceX, він здійснить обліт навколо Місяця, але не буде на нього сідати.

Голова космічної компанії Ілон Маск визнає, що політ до Місяця — це небезпечна справа, але запевняє, що майбутні туристи повністю усвідомлюють, на що вони йдуть.

«Звичайно, вони не наївні, а ми, зі свого боку, будемо докладати всіх можливих зусиль, щоб звести ризик до мінімуму. Але він все одно не буде нульовим», — заявив Ілон Маск.

І хоча компанія вже обрала перших туристів, знайте: можливість подорожувати на Місяць вже існує. Щоб отримати дозвіл на таку подорож, необхідно перебувати у нормальній фізичній формі. Тож готуйтеся!

Анастасія Дейна, «Главком»