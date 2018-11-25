Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка



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Дорожники вивели на маршрути для чергування більше 300 одиниць техніки

Дорожники кажуть, що продовжують роботи з обробки проїзної частини та пішохідних доріжок

Дрібний дощ та невеликий мороз перетворили вулиці столиці у справжній каток. Про це у соцмережах пишуть користувачі.

У свою чергу, комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що дорожня техніка виїхала на маршрути.

«Не припиняють роботи з обробки вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами підприємства комунальної корпорації «Київавтодор», – сказано у повідомленні.

335 одиниць спеціальної техніки знаходяться наразі на чергуванні, стверджують в «Київавтодорі».

Великогабаритні машини періодично, за необхідністю, здійснюють обробку проїзних частин та штучних споруд, а малогобаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання - тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту, що обслуговують підприємства корпорації.

Раніше «Київавтодор» повідомив, що з першим снігом автодорівці розпочали обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху.