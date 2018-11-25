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    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка

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    Дорожники вивели на маршрути для чергування більше 300 одиниць техніки - Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Дорожники вивели на маршрути для чергування більше 300 одиниць техніки

    Дорожники кажуть, що продовжують роботи з обробки проїзної частини та пішохідних доріжок

    Дрібний дощ та невеликий мороз перетворили вулиці столиці у справжній каток. Про це у соцмережах пишуть користувачі.

    У свою чергу, комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що дорожня техніка виїхала на маршрути.

    «Не припиняють роботи з обробки вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами підприємства комунальної корпорації «Київавтодор», – сказано у повідомленні.

    335 одиниць спеціальної техніки знаходяться наразі на чергуванні, стверджують в «Київавтодорі».

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    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка
    Вулиці Києва перетворились на каток. На дороги вийшла спецтехніка

    Великогабаритні машини періодично, за необхідністю, здійснюють обробку проїзних частин та штучних споруд, а малогобаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання - тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту, що обслуговують підприємства корпорації.

    Раніше «Київавтодор» повідомив, що з першим снігом автодорівці розпочали обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху.

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