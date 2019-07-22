  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)

    • Розсилка
    Посольство РФ в Україні більше не захищене колючим дротом - Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)
    Посольство РФ в Україні більше не захищене колючим дротом
    Фото Сергія Чепінського, Главком

    Російське посольство обмотали колючим дротом 5 років тому

    Сьогодні зранку посольство РФ в Україні, що знаходиться у Києві на Повітрофлотському проспекті, почали «звільняти» від колючого дроту, який на паркан дипломатичного представництва намотали ще в вересні 2014 року.

    Кореспондент Главкома перевірив інформацію, яку сьогодні поширювали у соцмережах. Так, насправді, дроту навколо російської амбасади вже немає. Наразі залишився невеликий шмат колючки під гербом, біля центрального входу. Біля заїзду на територію посольства склали частину прибраного дроту.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)
    Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)
    Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)
    Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)
    Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)
    Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)
    Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)

    Зазначимо, що 29-30 вересня 2014 року будівля посольства Російської Федерації в Києві на Повітрофлотському проспекті, 27 зміцнилася елементами пасивної оборони.

    869743

    869742

    Паркан по периметру будівлі тоді обмотали колючим дротом, вікна заґратували, забили дерев'яними панелями, в деяких отворах навіть помістили металеві листи.

    До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

    Читайте також
    Росія Київ дипломатія путінський режим агресія посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ