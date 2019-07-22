Вже не бояться. Посольство Росії у Києві прибрало колючий дріт з паркану (фото)



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Посольство РФ в Україні більше не захищене колючим дротом Фото Сергія Чепінського, Главком

Російське посольство обмотали колючим дротом 5 років тому

Сьогодні зранку посольство РФ в Україні, що знаходиться у Києві на Повітрофлотському проспекті, почали «звільняти» від колючого дроту, який на паркан дипломатичного представництва намотали ще в вересні 2014 року.

Кореспондент Главкома перевірив інформацію, яку сьогодні поширювали у соцмережах. Так, насправді, дроту навколо російської амбасади вже немає. Наразі залишився невеликий шмат колючки під гербом, біля центрального входу. Біля заїзду на територію посольства склали частину прибраного дроту.

Зазначимо, що 29-30 вересня 2014 року будівля посольства Російської Федерації в Києві на Повітрофлотському проспекті, 27 зміцнилася елементами пасивної оборони.

Паркан по периметру будівлі тоді обмотали колючим дротом, вікна заґратували, забили дерев'яними панелями, в деяких отворах навіть помістили металеві листи.

До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».