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    Російське МЗС прокоментувало вибори в український парламент

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    <span>У РФ висловилися з приводу виборів до Верховної Ради</span> - Російське МЗС прокоментувало вибори в український парламент
    У РФ висловилися з приводу виборів до Верховної Ради

    У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами»

    У МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. Про це йдеться в поширеному 22 липня коментарі відомства.

    «Показово, що націоналістичні сили не отримали широкої підтримки населення України. Достатньо скромний результат продемонструвала Європейська солідарність Петра Порошенка. Свобода та інші радикальні організації й поготів не проходять до парламенту. Можна, мабуть, назвати проведене голосування голосуванням надії», - заявили в дипвідомстві.

    Росія також розраховує, що новий склад парламенту України мудро використовуватиме в мирних цілях кредит довіри від народу.

    «Продовжимо уважно стежити за розвитком ситуації в Україні. Розраховуємо, що кредит довіри від українського народу, отриманий новим складом парламенту, буде ним мудро використаний в мирних цілях і на благо населення всієї країни, - відзначили в міністерстві. - Оцінювати нову українську владу належить за її практичними справами».

    У відомстві зазначили, що остаточні висновки про «чистоту» виборчого процесу в Україні можна буде робити після звітів міжнародних моніторингових місій.

    «Судячи з офіційних заяв, вибори пройшли спокійно, без серйозних ексцесів. Разом з тим остаточні висновки про «чистоту» виборчого процесу можна буде підбивати після звітів міжнародних моніторингових місій, у тому числі Бюро з демократичних інститутів і прав людини [БДІПЛ] ОБСЄ», - підкреслили в дипвідомстві.

    «На жаль, як і на президентських виборах, до спостереження не були допущені представники Російської Федерації. Підкреслимо також, що заборона Києвом відкриття виборчих дільниць в українських закордонних представництвах на території Росії позбавила можливості проголосувати близько 3 млн українських громадян, які перебувають у нашій країні», - нагадали в МЗС.

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    МЗС Росія Верховна Рада вибори Україна
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