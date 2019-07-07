Wizz Air передислокується в Бориспіль через ремонт аеропорту «Київ»



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Літак Wizz Air в аеропорту Бориспіль Фото: avianews.com

Міжнародний аеропорт «Київ» закриють на ремонт з 2 по 12 вересня

Авіаперевізник Wizz Air тимчасово перенесе свої рейси з аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського (Жуляни) в аеропорт «Бориспіль». Раніше стало відомо, що міжнародний аеропорт «Київ» закриють на ремонт з 2 по 12 вересня.

Як повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу компанії, у зв'язку з цим можлива незначна зміна розкладу вильотів і прильотів.

«Пасажири, чиї рейси будуть порушені, будуть проінформовані про можливі опції, і їм автоматично запропонують альтернативні перельоти», — заявили в Wizz Air.

У випадку, якщо пасажир забронював переліт з вильотом з аеропорту «Київ», але не захоче летіти з «Борисполя», він зможе повернути без штрафу повну вартість авіаквитка або отримати кредит у розмірі 120% від вартості перельоту на свій аккаунт, який можна буде використовувати для здійснення інших бронювань.

Нагадаємо, у вересні 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Летовище не працюватиме з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня .

Аеропорт не відправлятиме та не прийматиме літаків. Протягом зазначеного часу планують провести плановий ремонт злітно-посадкової смуги та руліжних доріжок. Вартість робіт оцінюють у 33 мільйони гривень.

За підсумками 2018 року аеропортом «Київ» скористалось 2,8 мільйона пасажирів. Річний пасажиропотік зріс на 52%, при тому, що кількість рейсів — на 30%.