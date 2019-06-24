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    У вересні аеропорт «Київ» зачиниться на 10 днів

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    Ремонт злітно-посадкової смуги і руліжних доріжок&nbsp;оцінюється в 33 млн грн - У вересні аеропорт «Київ» зачиниться на 10 днів
    Ремонт злітно-посадкової смуги і руліжних доріжок оцінюється в 33 млн грн
    Фото: Аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського

    На час закриття аеропорту всі рейси буде перенесено в аеропорт «Бориспіль»

    У вересні 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Про це повідомила пресслужба аеропорту.

    Летовище не працюватиме з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня .

    Крім ремонту злітно-посадкової смуги, буде проведено частковий ремонт руліжних доріжок №1 та №2.

    Вартість робіт, які будуть проводитися, оцінюється в 33 млн грн.

    На час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, буде перенесено на відправлення та прийом рейсів в аеропорт «Бориспіль».

    Для координації дій щодо підготовки смуги до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.

    Раніше повідомлялося, що у найближчі 3-5 років в Міжнародному аеропорту «Київ» ім. Сікорського продовжать злітно-посадкову смугу для прийому важких повітряних суден.

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