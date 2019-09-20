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    «Я існую». У Києві пройде парад людей-життєлюбів, яким за 50

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    Наприкінці параду буде квест &laquo;Вижити на мінімалку&raquo;, в рамках якого кожен зможе спробувати прожити місяць на мінімальну пенсію - «Я існую». У Києві пройде парад людей-життєлюбів, яким за 50
    Наприкінці параду буде квест «Вижити на мінімалку», в рамках якого кожен зможе спробувати прожити місяць на мінімальну пенсію

    Учасники параду зберуться на вулиці Петра Сагайдачного о 12:00 і пройдуть через символічну арку, перетворившись на яскравих людей

    У Києві наступної суботи, 28 вересня, напередодні Міжнародного дня людини похилого віку відбудеться парад людей - життєлюбів під назвою «Я існую».

    Зазначається, що люди у віці 50+ заявлять про своє право бути поміченими.

    Про це повідомляє Наш Київ.

    Учасники параду зберуться на вулиці Петра Сагайдачного о 12:00 і пройдуть через символічну арку, перетворившись в співтовариство яскравих і цікавих людей.

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    Наприкінці параду буде квест «Вижити на мінімалку», в рамках якого кожен зможе спробувати прожити місяць на мінімальну пенсію.

    «Зрілість суспільства оцінюється рівнем турботи про дітей і пенсіонерів. Це люди, які перебувають на межі життя і найбільше потребують відповідних умов. Вони мають право не тільки жити, але і повною мірою розкривати потенціал особистості у своєму віці», - каже співзасновник благодійного фонду «Життєлюб» Тіна Михайлівська.

    На парад вийдуть «життєлюби» різних професій, різного віку і соціальних статусів. Зберуться ті, хто отримує безкоштовні гарячі обіди на пунктах роздачі їжі і ті, хто хоче працювати, але стикається з дискримінацією за віком. А також ті, хто хоче продовжувати розвиватися, вивчати мови, займатися спортом, ходити в театри і на виставки.

    Раніше повідомлялося, що в рамках Українського тижня моди вперше в Україні на подіум вийшли моделі за 50.

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