«Мінер» мосту Метро в суді вибачився перед жителями Києва



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Олексій Белько в суді

«Я спричинив багато труднощів, пов’язаних зі швидкою допомогою, із заторами, я все це розумію», - сказав Белько

Мінер мосту Метро Олексій Белько під час засідання в Дніпровському районному суді Києва 20 вересня, де йому обирають запобіжний захід, попросив вибачення.

«Я хочу вибачитися. Так, я спричинив багато труднощів, пов’язаних зі швидкою допомогою, із заторами, я все це розумію», - сказав Белько.

Наразі судді пішли до нарадчої кімнати.

Прокуратура просить про обрання запобіжного заходу Бельку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також прокуратура виступає проти його звільнення на поруки або під домашній арешт.

Адвокат Белька заявив, що не згодний з прокуратурою щодо тримання його підзахисного під вартою.

«Я вважаю, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб є не обґрунтованим», - сказав адвокат.

Белька готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу терориста було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

Джерело: УНН