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    У Києві шахраї видурили у пенсіонерки п’ять тисяч гривень

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    Шахраям загрожує до трьох років позбавлення волі - У Києві шахраї видурили у пенсіонерки п’ять тисяч гривень
    Шахраям загрожує до трьох років позбавлення волі

    Чотири жінки і чоловік запропонували бабусі обміняти старі купюри на нові - поліція

    У Києві чотири жінки та чоловік видурили у 82-річної жительки Дарницького району п’ять тисяч гривень.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Зазначається, що зловмисники підійшли на вулиці до пенсіонерки і запропонували їй допомогти обміняти старі купюри на нові. «Жінка повірила аферисткам, пішла додому та винесла їм п’ять тисяч гривень заощаджень для обміну», – розповів заступник начальника оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва Володимир Мосійчук.

    Однак скористатися грішми ошуканої пенсіонерки злочинці не встигли, оскільки їх одразу затримали поліцейські.

    Шахраям загрожує до трьох років позбавлення волі.

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