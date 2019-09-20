У Києві шахраї видурили у пенсіонерки п’ять тисяч гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахраям загрожує до трьох років позбавлення волі

Чотири жінки і чоловік запропонували бабусі обміняти старі купюри на нові - поліція

У Києві чотири жінки та чоловік видурили у 82-річної жительки Дарницького району п’ять тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що зловмисники підійшли на вулиці до пенсіонерки і запропонували їй допомогти обміняти старі купюри на нові. «Жінка повірила аферисткам, пішла додому та винесла їм п’ять тисяч гривень заощаджень для обміну», – розповів заступник начальника оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва Володимир Мосійчук.

Однак скористатися грішми ошуканої пенсіонерки злочинці не встигли, оскільки їх одразу затримали поліцейські.

Шахраям загрожує до трьох років позбавлення волі.