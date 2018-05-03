У Києві почали встановлювати антипаркувальні стовпчики (фото)

Антипаркувальні стовпчики з'явилися на бульварі Дружби народів

У столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків. Один з напрямків – об’єкти нещодавно виконаного капітального ремонту, зокрема бульвар Дружби Народів. Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор». «Необхідність встановлення таких стовпчиків зумовлена постійними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Київавтодор «Київавтодор» встановлює антипаркувальні стовпчики

Антипаркувальні стовпчики з'явилися на бульварі Дружби народів

У столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків. Один з напрямків – об’єкти нещодавно виконаного капітального ремонту, зокрема бульвар Дружби Народів. Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Необхідність встановлення таких стовпчиків зумовлена постійними порушеннями водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху щодо руху і паркування у заборонених для цього місцях», - зазначають дорожники.

На їх думку, завдяки встановленню антипаркувальних стовпчиків вдасться значно поліпшити безпеку руху пішоходів на вулично-дорожній мережі міста Києва, збільшити пропускну спроможність тротуарів, а також забезпечити їх безперешкодне літнє і зимове утримання.

Як повідомлялося. Київрада внесла зміни до бюджету міста Києва на 2018 рік. Додатково 1,2 мільярди було спрямовано на будівництво, ремонт та реконструкцію міських доріг. Ще 120 мільйонів гривень депутати направили на відновлення міжквартальних проїздів.