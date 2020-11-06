Як у Києві рятувальники знімали чоловіка з електроопори (фото, відео)

Рятувальники зняли чоловіка з електроопори та передали медикам і працівникам поліції

Для порятунку чоловіка довелося знеструмлювати лівий берег Києва

Столичні рятувальники розповіли подробиці надзвичайної ситуації, що сталася 5 листопада на вул. Єлизавети Чавдар у Дарницькому районі столиці. О 17:36 до столичної Служби порятунку 101 від правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на електроопорі знаходиться людина.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події негайно прибули рятувальники 24 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що людина знаходиться на високовольтній електроопорі, потужність на якій сягає 110 кВт. Задля порятунку людини та встановлення спецтехніки рятувальникам довелось очуківати на відключення опори від електроенергії.

Близько 20:30 від ДТЕК Київські електромережі було отримано дозвіл на проведення робіт та відключено електропостачання. За допомогою 90-метрового колінчатого підйомника, рятувальники зняли чоловіка з електроопори та передали медикам і працівникам поліції, які і будуть встановлювати обставини даної події.

Екстремал не постраждав.

Як повідомлялося, чоловік порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору. Для того, щоб безпечно зняти його з електроопори, знеструмили обладнання, яке живить лівий берег.