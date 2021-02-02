Які громади Київщини вже отримали найбільшу кількість земель

На кінець січня 2021 року до територіальних громад Київщини передали 25,8 тис. га

У рамках земельної реформи триває передача державних земель сільськогосподарського призначення територіальним громадам

У Київській області триває передача земель державної власності сільськогосподарського призначення у комунальну власність територіальних громад. На кінець січня 2021 року до територіальних громад Київщини передали 25,8 тис. га. Про це свідчать дані Головного управління Держгеокадастру у Київській області, повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що передача державних земель сільськогосподарського призначення – це важливий крок в процесі реалізації одразу двох найважливіших реформ нашої держави – децентралізації та земельної реформи. «Завдяки цьому місцеві громади отримають додаткові можливості для поповнення бюджетів», – сказав він.

Найбільші площі земель держаної власності передали до:

Яготинської міської територіальної громади (6 325,46 га),

Згурівської селищної ТГ(3,247 тис. га),

Поліської селищної ТГ (2,876 тис. га),

Кагарлицької міської ТГ (1,861 тис. га),

Іванківської селищної ТГ (1,227 тис. га).

«Київщина – це аграрний регіон з великою кількістю земель сільського призначення. За умови проведення відповідної оцінки вартості земель доходи громад можуть суттєво зрости. Тому перехід земель у власність громад є стимулом для розвитку інфраструктури сіл, а відтак і покращення добробуту регіону й держави в цілому», – підкреслив Володін.

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