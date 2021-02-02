Які громади Київщини вже отримали найбільшу кількість земель
У рамках земельної реформи триває передача державних земель сільськогосподарського призначення територіальним громадам
У Київській області триває передача земель державної власності сільськогосподарського призначення у комунальну власність територіальних громад. На кінець січня 2021 року до територіальних громад Київщини передали 25,8 тис. га. Про це свідчать дані Головного управління Держгеокадастру у Київській області, повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.
Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що передача державних земель сільськогосподарського призначення – це важливий крок в процесі реалізації одразу двох найважливіших реформ нашої держави – децентралізації та земельної реформи. «Завдяки цьому місцеві громади отримають додаткові можливості для поповнення бюджетів», – сказав він.
Найбільші площі земель держаної власності передали до:
- Яготинської міської територіальної громади (6 325,46 га),
- Згурівської селищної ТГ(3,247 тис. га),
- Поліської селищної ТГ (2,876 тис. га),
- Кагарлицької міської ТГ (1,861 тис. га),
- Іванківської селищної ТГ (1,227 тис. га).
«Київщина – це аграрний регіон з великою кількістю земель сільського призначення. За умови проведення відповідної оцінки вартості земель доходи громад можуть суттєво зрости. Тому перехід земель у власність громад є стимулом для розвитку інфраструктури сіл, а відтак і покращення добробуту регіону й держави в цілому», – підкреслив Володін.