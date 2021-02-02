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    Які громади Київщини вже отримали найбільшу кількість земель

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    На кінець січня 2021 року до територіальних громад Київщини передали 25,8 тис. га - Які громади Київщини вже отримали найбільшу кількість земель
    На кінець січня 2021 року до територіальних громад Київщини передали 25,8 тис. га
    Фото з відкритих джерел

    У рамках земельної реформи триває передача державних земель сільськогосподарського призначення територіальним громадам

    У Київській області триває передача земель державної власності сільськогосподарського призначення у комунальну власність територіальних громад. На кінець січня 2021 року до територіальних громад Київщини передали 25,8 тис. га. Про це свідчать дані Головного управління Держгеокадастру у Київській області, повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

    Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що передача державних земель сільськогосподарського призначення – це важливий крок в процесі реалізації одразу двох найважливіших реформ нашої держави – децентралізації та земельної реформи. «Завдяки цьому місцеві громади отримають додаткові можливості для поповнення бюджетів», – сказав він.

    Найбільші площі земель держаної власності передали до:

    • Яготинської міської територіальної громади (6 325,46 га),
    • Згурівської селищної ТГ(3,247 тис. га),
    • Поліської селищної ТГ (2,876 тис. га),
    • Кагарлицької міської ТГ (1,861 тис. га),
    • Іванківської селищної ТГ (1,227 тис. га).

    «Київщина – це аграрний регіон з великою кількістю земель сільського призначення. За умови проведення відповідної оцінки вартості земель доходи громад можуть суттєво зрости. Тому перехід земель у власність громад є стимулом для розвитку  інфраструктури сіл, а відтак і покращення добробуту регіону й держави в цілому», – підкреслив Володін.

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    Теги: реформа земля Київщина
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