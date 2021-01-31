Фахівці у Мін'юсті пояснили, що треба знати про земельний податок для фізосіб

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм

Фізичні особи сплачують земельний податок протягом двох місяців

Всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном, мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі.

Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Про це пише Мін'юст на сторінці Facebook.

Об’єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Контрольні органи обчислюють суми земельного податку та надсилають або вручають особисто платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року повідомлення-рішення.

Своєю чергою, фізичні особи сплачують земельний податок протягом 60 днів з дня вручення повідомлення-рішення.

Існують пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

Від сплати податку звільняються:

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проте, таке звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм.

Як обчислюється ставка податку за земельні ділянки – читайте на сайті.

Нагадаємо, голову аграрного комітету Верховної Ради відправили у відставку.

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