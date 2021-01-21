П'ять місяців до старту продажу землі. Регіони, в яких ціна буде найвищою (список)

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює вартість гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тис. грн

Найдорожча земля у Черкаській області, а найдешевша – в Житомирській

В Україні станом на січень 2021 року найдорожче рілля оцінюється в Черкаській області ‒ 33 646 грн за 1 га. Такі дані нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення оприлюднила Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Також понад 30 тис. грн за 1 га земля оцінена в:

Дніпропетровській (30 251 грн),

Донецькій (31 111 грн.),

Кіровоградській (31 888 грн),

Одеській (31 017 грн),

Полтавській (30 390 грн),

Харківській ( 32 237 грн),

Хмельницькій (30 477 грн),

Чернівецькій (33 264 гривні) областях.

Найдешевша земля – 21 411 гривень – у Житомирській області.

Порівняно низька оцінка сільгоспземель у:

Волинській (21 806 грн),

Львівської (21 492 грн),

Рівненській (21 938 грн.) областях.

У Держгеокадастрі стверджують, що оскільки вартість продажу земель сільськогосподарського призначення не може бути менше їх нормативної грошової оцінки.

До відома, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює вартість гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тис. грн.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на вільний обіг земель сільгосппризначення, однак питання про можливість продажі землі іноземним громадянам відповідно до законодавства має бути вирішено на всенародному референдумі.

Як повідомлялося, протягом найближчих трьох років на загальнонародне голосування буде винесене питання щодо продажу землі іноземцям.