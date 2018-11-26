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    Які музеї Києва можна безкоштовно відвідати у грудні (список)

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    Музей історії Києва можна безкоштовно відвідати у грудні - Які музеї Києва можна безкоштовно відвідати у грудні (список)
    Музей історії Києва можна безкоштовно відвідати у грудні

    Столичні музеї відкривають свої двері для киян та гостей Києва

    У грудні музеї Києва організовують дні відкритих дверей, щоб більше жителів та гостей міста могли відвідати мистецькі заклади.

    Але слід уточнювати умови відвідування – деякі музеї надають безплатний вхід тільки певним категоріям (учні, студенти, пенсіонери, тощо) та за іншим графіком роботи. Також розклад роботи може змінюватись в передноворічний час.

    Як пише Neskuchnyj weekend, у перший місяць зими безкоштовно можна відвідати такі столичні музеї:

    3 грудня, понеділок:

    • Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7 (11:00-15:00)
    • Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери)
    • Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», вул. Лаврська, 3

    4 грудня, вівторок:

    • Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21
    • Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9
    • Музей шістдесятництва, вул. О. Гончара, 33 А
    • Музей Шолом-Алейхема, В. Васильківська, 5 А

    5 грудня, середа:

    • Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00-14:00)
    • Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 (до 14:00)
    • Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00-13:00)
    • Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15/17

    15 грудня, субота:

    • Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21

    20 грудня, четвер:

    • Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95 Б/95

    26 грудня, середа:

    • Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11
    • Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8а

    27 грудня, четвер:

    • Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12
    • Меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5
    • Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9

    28 грудня, п’ятниця:

    • Музей української діаспори, вул. Московська, 40 Б
    • Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24 А
    • Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19

    29 грудня, субота:

    • Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121

    30 грудня, неділя:

    • Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5
    • Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6
    • Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7

    31 грудня, понеділок:

    • Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул.Лаврська, 9, корп. 26
    • Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9
    • Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2
    • Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16
    • Музей-квартира В.С. Косенка, вул. М. Коцюбинського 9, кв. 4
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