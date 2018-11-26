Які музеї Києва можна безкоштовно відвідати у грудні (список)



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Музей історії Києва можна безкоштовно відвідати у грудні

Столичні музеї відкривають свої двері для киян та гостей Києва

У грудні музеї Києва організовують дні відкритих дверей, щоб більше жителів та гостей міста могли відвідати мистецькі заклади.

Але слід уточнювати умови відвідування – деякі музеї надають безплатний вхід тільки певним категоріям (учні, студенти, пенсіонери, тощо) та за іншим графіком роботи. Також розклад роботи може змінюватись в передноворічний час.

Як пише Neskuchnyj weekend, у перший місяць зими безкоштовно можна відвідати такі столичні музеї:

3 грудня, понеділок:

Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7 (11:00-15:00)

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери)

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», вул. Лаврська, 3

4 грудня, вівторок:

Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21

Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9

Музей шістдесятництва, вул. О. Гончара, 33 А

Музей Шолом-Алейхема, В. Васильківська, 5 А

5 грудня, середа:

Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00-14:00)

Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 (до 14:00)

Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00-13:00)

Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15/17

15 грудня, субота:

Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21

20 грудня, четвер:

Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95 Б/95

26 грудня, середа:

Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11

Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8а

27 грудня, четвер:

Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12

Меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9

28 грудня, п’ятниця:

Музей української діаспори, вул. Московська, 40 Б

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24 А

Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19

29 грудня, субота:

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121

30 грудня, неділя:

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5

Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6

Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7

31 грудня, понеділок: