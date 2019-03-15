Якість води у Десні погіршилася



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У Київводоканалі запевнили, що протягом лютого якість питної води, що подавалась споживачам Києва, відповідала нормативним вимогам

Протягом лютого 2019 року якість води у річці Дніпро в районі Києва залишалась майже без змін. Забарвленість води була на рівні 28 градусів, показники окиснюваності та каламутності залишались у межах норми. Спостерігалось незначне підвищення заліза. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

Якість води у Десні у лютому погіршувалась. Відбулося підвищення забарвленості з 17 до 22 градусів, окиснюваності з 4,5 до 5,0 мг/дм3, заліза з 0,21 до 0,48 мг/дм3, каламутності з 1,7 до 2,5 мг/дм3.

На Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях в технології водопідготовки питної води для доведення її показників до вимог ДСанПіН використовували коагулянт, рідкий хлор та аміак.

«Протягом лютого якість питної води, що подавалась споживачам Києва, відповідала нормативним вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). За даними Головного управління Держпродспоживслужби у лютому 2019 року відхилень якості питної води в мережах централізованого водопостачання Києва від нормативних вимог не було», - повідомили у «Київводоканалі».

До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.