З 1 червня на Київщині буде заборонено рух вантажівок



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Тимчасове обмеження в русі великовагових автомобілів вводиться під час спекотного періоду

На автошляхах Київської області з 1 червня вводиться сезонне обмеження руху для вантажівок. Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Київській області.

Зазначається, що з метою збереження дорожнього покриття доріг під час спекотного періоду при температурі повітря вище +28 градусів вводиться тимчасове обмеження в русі великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 т з 10:00 до 22:00 години на автомобільних дорогах загального користування державного значення в Київській області.

Для інформування водіїв на цей період на автодорогах державного значення будуть встановлені тимчасові заборонні дорожні знаки 3.15 «24 т» та 3.16 «7 тс» з табличками 7.4.4 «10.00-22.00» та «t › +28 ºС».

Служба автомобільних доріг у Київській області повідомляє, що під час дії обмежень в русі водії великовагових транспортних засобів можуть скористатися наявними майданчиками для відпочинку та стоянки автотранспорту, які позначені відповідними дорожніми знаками, а також стоянками біля придорожніх пунктів сервісу.

Контроль за рухом великовагового транспорту здійснюється Київським міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки, Управлінням патрульної поліції ГУНП в Київські області та Службою автомобільних доріг у Київській області. В період дії обмежень буде посилено контроль за рухом великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення.

«Такі заходи необхідні для збереження автомобільних доріг від руйнування через значні колісні навантаження на їх конструкцію під час підвищеної температури повітря у літній період», - зазначили у Службі автомобільних доріг.