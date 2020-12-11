З головної ялинки України знімуть «відмацький капелюх»

На верхівку дерева причеплять Вифлеємську зірку

Після скандалу навколо казкового капелюха, який цього року причепили на головну ялинку країни замість традиційної Вифлеємської зірки, його все-таки вирішили прибрати.

Про це виданню «Сьогодні» розповів президент організації Folk Ukraine, яка організовує новорічне свято в столиці, Ігор Добруцький.

«Ми вже кілька разів пояснили всім опонентам, що тематика цього нового року – казковий ліс. Але мабуть люди не розуміють цього, або не хочуть розуміти. Тому скажу коротко: за ніч до свята Святого Миколая, ми знімемо казковий капелюх з ялинки і замінимо його на восьмигранну зірку», – сказав Добруцький.

Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси

Напередодні протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.