Ялинка на Софійській площі вже отримала святкове вбрання (фото)

Ялинку прикрашають понад 1500 іграшок і більш як 10 км гірлянд

Офіційне засвічення ялинки відбудеться 19 грудня

Головну ялинку країни на Софійській площі в Києві вже прикрасили.

Фото новорічної красуні оприлюднив Департамент культури Київської міської держадміністрації.

Цього року ялинка штучна. Її висота сягає 30 метрів, а в основі ялинки пень для фотосесій.

Ялинку прикрашають понад 1500 іграшок і більш як 10 км гірлянд.

Найголовніша прикраса ялинки - верхівка у вигляді капелюха, яку встановили ще минулого тижня.

Колір гірлянд буде холодний білий і зелений. Після завершення прикрашання ялинки проведено тестове ввімкнення гірлянд.

Офіційне засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

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