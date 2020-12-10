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    Ялинка на Софійській площі вже отримала святкове вбрання (фото)

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    Ялинку прикрашають понад 1500 іграшок і більш як 10 км гірлянд - Ялинка на Софійській площі вже отримала святкове вбрання (фото)
    Ялинку прикрашають понад 1500 іграшок і більш як 10 км гірлянд
    Фото: Департамент культури КМДА

    Офіційне засвічення ялинки відбудеться 19 грудня

    Головну ялинку країни на Софійській площі в Києві вже прикрасили.

    Фото новорічної красуні оприлюднив Департамент культури Київської міської держадміністрації.

    Цього року ялинка штучна. Її висота сягає 30 метрів, а в основі ялинки пень для фотосесій.

    Ялинку прикрашають понад 1500 іграшок і більш як 10 км гірлянд.

    Найголовніша прикраса ялинки - верхівка у вигляді капелюха, яку встановили ще минулого тижня.

    Колір гірлянд буде холодний білий і зелений. Після завершення прикрашання ялинки проведено тестове ввімкнення гірлянд.

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    Ялинка на Софійській площі вже отримала святкове вбрання (фото)
    Ялинка на Софійській площі вже отримала святкове вбрання (фото)

    Офіційне засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

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    Теги: Київ новорічні свята ялинка
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