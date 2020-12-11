Протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України

Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси

Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси

Представників протестантів турбує нехтуванням релігійними почуттями мільйонів українців

Провідні протестантські церкви висловили стурбованість через капелюх на головній ялинці країни замість традиційної різдвяної зірки. Про це йдеться у зверненні до міського голови Віталія Кличка.

У зверненні зазначається, що протестантські церкви турбує нехтуванням релігійними почуттями мільйонів українців.

«Починаючи з середніх віків, європейська традиція встановлення прикрашеної ялинки на Різдво, яка пізніше набула поширення і на наших теренах, мала саме релігійне і глибоко символічне значення. Так, сама ялинка, будучи вічнозеленим деревом, символізує вічне життя, дарувати яке людям і прийшов Ісус Христос. Ялинка завжди увінчувалася зіркою в пам’ять про Різдвяну зірку, яка вела мудреців на поклоніння новонародженому Христу», ─ наголошується представники церков.

У зверненні підкреслюється, що Різдво Ісуса Христа є історичною подією, яка святкується у всьому світі, незалежно від можливих розбіжностей у традиціях святкування, тому різдвяні символи і надалі не повинні втрачати свого значення і не можуть бути замінені іншими.

«З огляду на зазначене, прикрашення центральної ялинки не традиційною зіркою, а капелюхом, який сприймається саме як відьмацький атрибут, є нехтуванням та образою релігійних почуттів киян та інших громадян нашої країни, які є християнами. Особливого цинізму ситуація набуває з огляду на те, що це відбувається на Софійській площі, яка має сакральне значення для усіх християн нашої країни, і на фоні Святої Софії», ─ стверджують представники протестантських церков.

«Ми готові допустити, що автори саме такої концепції зовнішнього вигляду центральної ялинки припустилися цього через незнання її символічного різдвяного значення і не мали на увазі образити релігійні почуття віруючих громадян. У такому випадку доречною була би зміна концепції і увінчування ялинки саме зіркою, а не капелюхом», ─ йдеться у зверненні.

Представники релігійної громади закликали замінити «відьмацький капелюх» центральної ялинки на Софійській площі традиційною різдвяною зіркою.

Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі вже отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси